Sarajevo (SID) - Die deutschen Handballer haben sich trotz einer blamablen Niederlage für die Weltmeisterschaft 2013 in Spanien qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Martin Heuberger verlor das Play-off-Rückspiel in Sarajevo gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina mit 24:33 (12:15). Die erschreckend schwache Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) profitierte allerdings in der Endabrechnung von ihrem Zwölf-Tore-Polster aus dem ersten Duell acht Tage zuvor in Stuttgart (36:24). Zwischenzeitlich fehlten Bosnien in der zweiten Halbzeit nur noch zwei Treffer für die Sensation.

Vor 1700 Zuschauern in der Olympic Zetra Arena in Sarajevo waren Sven-Sören Christophersen (6 Tore/Füchse Berlin) und Uwe Gensheimer (5/1/Rhein-Neckar Löwen) die besten deutschen Werfer. Die WM in Spanien wird vom 13. bis 27. Januar 2013 ausgetragen. In den Play-off-Duellen hatten sich am Wochenende bereits Russland, Island, Ungarn, Slowenien, Mazedonien und Montenegro durchgesetzt.