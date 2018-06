Addis Abeba (dpa) - Bei Bombenanschlägen auf zwei Kirchen in Nigeria und anschließenden Vergeltungsaktionen aufgebrachter Christen sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Zeitung «Daily Trust» wurden 125 Menschen verwundet. In der Stadt Kaduna griffen jugendliche Christen anschließend Moslems an und steckten eine Moschee in Brand. Zunächst bekannte sich niemand zu den Anschlägen, es wurde aber vermutet, dass die radikalislamische Sekte Boko Haram verantwortlich ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.