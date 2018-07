Augsburg (dpa) - Zwei bewaffnete und maskierte Männer haben bei einem Überfall auf einen Juwelier in Augsburg Schmuck und Uhren im Wert von möglicherweise mehreren 100 000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, kamen die beiden Täter in das Geschäft und bedrohten die Angestellten mit einer Pistole. Einer der Männer habe dann eine teure Uhren und Schmuck aus der Auslage genommen und in einen Müllsack gesteckt. Die Räuber flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Fahndung verlief noch erfolglos.

