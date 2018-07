Puebla (AFP) Dutzende Radfahrer haben am Samstag in Mexiko nackt gegen die Gefahren protestiert, denen sie in dem von Autos dominierten Straßenverkehr ausgesetzt sind. Die Demonstranten malten "Seht ihr mich jetzt?" auf ihre nackten Körper, als sie durch die Innenstadt von Puebla fuhren. Während die Frauen teils Badekleidung trugen, schwangen sich die meisten Männer vollständig nackt auf ihre Räder. Anlass der Aktion in der rund 120 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Stadt, die dem Vorbild ähnlicher Proteste in anderen Ländern folgt, war der Tod von zwei Radfahrern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.