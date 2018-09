Düsseldorf (SID) - Ex-Weltmeister Fabian Hambüchen und Vize-Europameisterin Elisabeth Seitz sind mit jeweils drei ersten Plätzen zu den erfolgreichsten Teilnehmern der deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Düsseldorf avanciert. Die Mannheimerin holte sich 24 Stunden nach ihrem Sieg im Mehrkampf auch die Titel am Boden und am Stufenbarren. Seinem Erfolg im Sechskampf fügte der Olympia-Dritte aus Wetzlar erste Plätze am Boden und am Reck hinzu.

Beim Sprung gingen die Siege an den Hallenser Matthias Fahrig und Janine Berger aus Ulm. Am Seitpferd setzte sich Vize-Weltmeister Philipp Boy aus Cottbus durch, am Barren und an den Ringen ging der Titel erwartungsgemäß an Marcel Nguyen (Unterhaching).