Legnano (SID) - Russland hat bei der EM in Legnano die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb der Degenfechterinnen gewonnen. Im Finale besiegten sie den Weltmeister und Vorjahressieger Rumänien 42:41 im sudden death. Bronze ging an Estland. Das deutsche Quartett mit Olympiasiegerin Britta Heidemann (Leverkusen), Imke Duplitzer (Bonn), der EM-Dritten Monika Sozanska und Ricarda Multerer (beide Heidenheim) verlor im Viertelfinale gegen Estland. Am Ende landeten sie auf Platz sechs.