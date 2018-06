Rio de Janeiro (dpa) - Wenige Tage vor dem UN-Gipfel «Rio+20» zur nachhaltigen Entwicklung bemüht sich Gastgeber Brasilien fieberhaft um einen Kompromiss für die umstrittene Abschlussdeklaration. Den Delegationen liegt nun ein Entwurf vor, der statt 80 nur noch 56 Seiten umfasst. Am Abend sollten Beratungen in vier Arbeitsgruppen zu den Themen Finanzierung und Technologietransfer, Schutz der Ozeane, den Nachhaltigkeitszielen sowie einer Aufwertung des UN-Umweltprogramms UNEP beginnen. Die informellen Verhandlungen zum «Rio+20»-Gipfel waren am Freitag ohne Durchbruch zu Ende gegangen.

