Vatikanstadt (AFP) In der Affäre um die Weitergabe vertraulicher Dokumente aus dem Vatikan hat Papst Benedikt XVI. am Samstag die Mitglieder der mit der Aufklärung beauftragten Untersuchungskommission empfangen. Dies teilte der Vatikan mit, machte jedoch keinerlei Angaben über den genauen Inhalt oder mögliche Ergebnisse des Gespräches. Es war das erste Mal seit der Festnahme des Kammerdieners des Papstes, Paolo Gabriele, am 23. Mai, dass der Vatikan ein solches Treffen kommunizierte. Die Untersuchungskommission besteht aus drei emeritierten Kardinälen.

