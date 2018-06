Berlin (dpa) - Politiker von SPD und Grünen machen sich gemeinsam für Tempo 30 in den Städten stark. Das würde die Verkehrssicherheit erhöhen und die Städte durch weniger Lärm und CO2-Ausstoß leiser und sauberer machen, sagte SPD-Verkehrspolitiker Sören Bartol der «Welt am Sonntag». Bartol sprach sich dafür aus, Tempo 30 als neue zulässige Höchstgeschwindigkeit in Städten festzuschreiben. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter von den Grünen sagte, er sei zuversichtlich, dass seine Partei mit der SPD eine «moderne Verkehrspolitik» auf den Weg bringen könne.

