Athen (dpa) - Hochspannung in Griechenland: Das vom Staatsbankrott bedrohte Land wählt heute zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen ein neues Parlament. Zentrales Thema ist das umstrittene Sparprogramm. Letztlich geht es um die Frage, ob Athen in der Eurozone bleibt oder nicht. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Konservativen der Nea Dimokratia und dem Bündnis der radikalen Linken voraus. Die Konservativen wollen am Sparkurs festhalten, aber auch Lockerungen aushandeln. Das Linksbündnis will dagegen die Sparauflagen der internationalen Geldgeber auf Eis legen.

