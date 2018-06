Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat nur kurzzeitig mit Erleichterung auf den Wahlausgang in Griechenland reagiert und bloß moderate Gewinne verbucht. Wegen der anhaltenden europäischen Schuldenkrise schrumpfte das Plus deutlich zusammen. Der Leitindex Dax rettete bei 6248 Punkten ein moderates Plus von 0,30 Prozent ins Ziel. Der Kurs des Euro sank auf 1,2575 US-Dollar.

