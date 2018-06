Los Cabos (AFP) Deutschland und die USA setzen nach deutschen Angaben auf eine engere Zusammenarbeit in Europa, um die Krise in der Euro-Zone zu überwinden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama seien sich bei einem Treffen am Rande des G-20-Gipfels in Mexiko einig gewesen, "dass weitere Schritte zur politischen Integration notwendig sind", verlautete am Montag aus deutschen Regierungskreisen. Einzelheiten des Gesprächs wurden zunächst nicht genannt.

