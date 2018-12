Los Cabos (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Montag zum G-20-Gipfel in Mexiko eingetroffen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20) beginnt am Nachmittag und dauert bis Dienstag. An dem Gipfeltreffen nehmen neben Merkel unter anderem US-Präsident Barack Obama und der französische Präsident François Hollande teil.

