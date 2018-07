Danzig/Lwiw (SID) - Der erste Gedanke galt dem Zwillingsbruder. Wem auch sonst. Und daher rief Lars Bender wie jeden Tag bei Sven an, diesmal, um sein ganzes Glück mit ihm zu teilen. Und Lars war sehr glücklich, "überglücklich" sogar, wie er seinen zwölf Minuten jüngeren Bruder wissen ließ - und das ganz klassisch per Telefon. Denn von den neuen Medien wie Facebook oder Twitter hält der 23-Jährige nicht viel.

Dabei hätte es für Lars Bender einiges zu posten oder zu "zwitschern" gegeben, nachdem er die deutsche Nationalmannschaft mit seinem Treffer zum 2:1 (1:1) gegen Dänemark (80.) ins Viertelfinale der EM geschossen hatte - bei seinem ersten Länderspieleinsatz von Beginn an. Sein Handy "explodierte" vor Glückwünschen, auch Sven freute sich "riesig". Aber das nun gleich ins Internet zu posaunen, entspricht nicht dem Naturell des zurückhaltenden jungen Mannes.

Doch seinen Stolz konnte der eloquente Profi von Bayer Leverkusen (Lars - Leverkusen, eine gute Eselsbrücke zur Unterscheidung) nicht verbergen, zumal er seine eigenen EM-Erwartungen schon übererfüllt sieht. "Das war ein Freudentag und eine Riesengeschichte für mich. An diesen Tag werde ich noch lange denken", sagte der gebürtige Rosenheimer, wirkte dabei aber genauso wenig aufgeregt wie weitgehend auf dem Spielfeld: "Ich hatte ja auch nichts zu verlieren."

Zwar war Bender anzumerken, dass Rechtsverteidiger nicht unbedingt seine Lieblingsposition ist - aber er zog sich sehr ordentlich aus der Affäre. Seinem Leverkusener Teamchef Sami Hyppiä schrieb er per SMS dennoch, "dass ich nur im Mittelfeld spiele. Was anderes kommt nicht infrage. Wenn Bedarf ist auf rechts, dann müssen sie einen verpflichten." Als er das erzählte, musste Lars Bender lachen.

Überhaupt hatte er ausgesprochen gute Laune, wie das eben ist nach so einem Premierentor. "Dass mir der Ball vorne vor die Füße rollt, ist Schicksal. Ich musste ihn reinmachen, sonst hätte ich 80 Meter wieder zurücklaufen müssen", sagte er mit einem Schmunzeln.

Doch ganz so selbstverständlich war dieses Tor nicht, wie auch DFB-Präsident Wolfgang Niersbach anerkennend feststellte. "Riesenrespekt, Du hast hinten am eigenen Strafraum den Ball geholt, dann der Sprint über das ganze Feld und in der entscheidenden Sekunde warst Du da", sagte er auf dem Rückflug von Lwiw nach Danzig vor versammelter Mannschaft.

Auch Joachim Löw war voll des Lobes über seinen Musterschüler. Lars, aber auch dessen Bruder Sven - der Dortmunder war in der Vorbereitung durchs Sieb gefallen - seien "Siegertypen, das habe ich schon in der Vorbereitung deutlich gespürt. Lars hat keine Angst vor dem Gegner." Auch keine Angst vor dem Konkurrenzkampf.

Aber große Ansprüche will er auch jetzt nicht stellen. Der Trainer wisse, "dass er auf mich setzen kann. Ich tue aber gut daran, kleine Brötchen zu backen. Das Team geht vor." Er meinte damit, dass er auch nicht murren wird, wenn er im Viertelfinale gegen Griechenland wieder ins zweite Glied zurück muss. Am Freitag ist der gegen die Dänen gesperrte Jerome Boateng wieder einsatzbereit. Man dürfe aber auch nicht vergessen, sagte Lars Bender ganz verschmitzt: "Ich habe ein Tor mehr als Jerome."