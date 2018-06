Bordeaux (AFP) In der Affäre um illegale Parteispenden der L'Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt ist deren langjähriger Vermögensverwalter Patrice de Maistre am Montag gegen eine Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der 63-jährige De Maistre, der fast drei Monate in Untersuchungshaft saß, kam gegen eine Kaution von zwei Millionen Euro unter Justizaufsicht frei, wie die Staatsanwaltschaft im südwestfranzösischen Bordeaux mitteilte.

