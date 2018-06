Lwiw (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht. Gegen Dänemark siegte das DFB-Team am Abend im ukrainischen Lwiw mit 2:1 und feierte damit im dritten Gruppenspiel den dritten Sieg. Den Siegtreffer erzielte Lars Bender in der 80. Minute. Nächster Gegner ist jetzt am Freitag Griechenland. Ebenfalls im Viertelfinale steht Portugal nach einem 2:1 gegen die Niederlande. Beide Tore für die Portugiesen markierte Superstar Cristiano Ronaldo. Sein Team trifft nun auf Tschechien.

