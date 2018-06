Danzig (dpa) - Nach dem dritten erfolgreichen Ukraine-Trip sind Bundestrainer Joachim Löw und die deutschen Fußball-Nationalspieler in der Nacht müde, aber zufrieden nach Danzig zurückgekehrt. «Wir haben die Gruppe überstanden, mit neun Punkten ist das eine Klasseleistung», erklärte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 2:1-Sieg gegen Dänemark. Damit hat sich die DFB-Auswahl in Lwiw Platz eins in der schwierigen Gruppe B gesichert. Die Portugiesen besiegten mit zwei Treffern von Cristiano Ronaldo die Niederlande in Charkow mit 2:1. Portugal spielt Donnerstag im Viertelfinale gegen Tschechien.

