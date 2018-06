Amsterdam (dpa) - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ist am Abend wieder in der Heimat angekommen. Um kurz nach 17 Uhr landete das Team von Bondscoach Bert van Marwijk auf dem Flughafen Schiphol in Amsterdam. Nach dem vorzeitigen EM-Aus wurde der Vizeweltmeister nur von wenigen Anhängern empfangen. Die meisten Spieler schenkten den anwesenden Fans keine Aufmerksamkeit und verschwanden mit hängenden Köpfen. Das Oranje-Team war gestern nach drei Niederlagen erstmals seit 32 Jahren wieder in der Vorrunde einer Europameisterschaft ausgeschieden.

