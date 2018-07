Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Juni:

25. Kalenderwoche

170. Tag des Jahres

Noch 196 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Felicus, Potentin, Simplicius

HISTORISCHE DATEN

2011 - Der afghanische Präsident Hamid Karsai bestätigt erstmals Gespräche zwischen den USA und den radikal-islamischen Taliban.

2010 - Der Doppelmörder Ronnie Lee Gardner wird im US-Staat Utah von einem Erschießungskommando hingerichtet. Der 49-Jährige hatte die archaische Methode selbst gewählt.

2007 - Elf kolumbianische Abgeordnete in der Gewalt der linken FARC-Rebellen werden nach Angaben der Guerilla bei einem Befreiungsversuch getötet.

2002 - Der Bundesgerichtshof urteilt, dass Eltern behinderter Kinder den vollen Unterhaltsaufwand ersetzt bekommen können, wenn ihr Arzt bei der Schwangerschaftsuntersuchung die Fehlbildungen übersehen hat.

1997 - Auf Beschluss der EU-Kommission müssen in der Europäischen Union gentechnisch veränderte Pflanzen künftig gekennzeichnet werden.

1987 - Franz Kafkas Briefe an seine Verlobte Felice Bauer werden bei Sotheby's in New York für einen Rekordpreis von umgerechnet 1,13 Millionen Mark von einem Unbekannten ersteigert.

1972 - Ein britisches Passagierflugzeug stürzt kurz nach dem Start vom Londoner Flughafen Heathrow ab. Alle 118 Insassen kommen ums Leben.

1927 - Der «Nürburgring» in der Eifel wird eröffnet.

1815 - In der Schlacht bei Waterloo unterliegt Napoleon den verbündeten englischen und preußischen Truppen.

AUCH DAS NOCH

1999 - dpa meldet: Bei einem nächtlichen Ausflug hat ein dreijähriges Mädchen in Augsburg ausprobiert, ob es die märchenhaften «Sieben-Meilen-Stiefel» wirklich gibt. Zwei Passanten entdeckten die Kleine auf der Straße, als sie sich die viel zu großen Schuhe ihrer Eltern anziehen wollte.

GEBURTSTAGE

1972 - Anu Tali (40), estnische Dirigentin (Nordic Symphony Orchestra)

1957 - Richard Powers (55), amerikanischer Schriftsteller («Der Klang der Zeit»)

1952 - Isabella Rossellini (60), italienische Schauspielerin («Blue Velvet»)

1947 - Hanns Zischler (65), deutscher Schauspieler und Dramaturg («München»)

1942 - Paul McCartney (70), britischer Popmusiker («Yesterday»)

TODESTAGE

2008 - Jean Delannoy, französischer Regisseur («Der Glöckner von Notre-Dame»), geb. 1908

1982 - Curd Jürgens, deutscher Bühnen- und Filmschauspieler («Des Teufels General»), geb. 1915