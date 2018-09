Ehingen (dpa) - Die insolvente Drogeriemarktkette Schlecker hat die Rabatte auf bis zu 70 Prozent erhöht. Der Ausverkauf der Ware in den Schlecker-Filialen verlaufe planmäßig, hieß es bei der Insolvenzverwaltung im baden-württembergischen Ehingen. Man sei sehr dankbar für das Engagement der Schlecker-Frauen in dieser emotional schwierigen Situation. Die mehr als 13 200 Beschäftigten in den bundesweit rund 2800 Filialen bestreiten derzeit den Ausverkauf mit dem Wissen, Ende Juni die Kündigung zu erhalten.

