Damaskus (dpa) - Die UN-Beobachtermission in Syrien hat freies Geleit für alle Zivilisten in Not verlangt. Die Konfliktparteien müssten «ihre Haltung revidieren und es Frauen, Kindern, Alten und Verletzten erlauben, die Konfliktzonen ohne jegliche Vorbedingungen zu verlassen und ihre Sicherheit gewährleisten», sagte der Chef der UNSMIS-Mission, Robert Mood. Die von ihm geführten Blauhelme hatten am Samstag ihre Beobachtertätigkeit wegen der eskalierenden Gewalt vorläufig eingestellt. Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière kann sich bei einer Ausweitung des Syrien-Konflikts einen humanitären Einsatz der deutschen Marine in der Region vorstellen.

