Köln (SID) - Mindestens fünf Titelhoffnungen stehen im 94-köpfigen deutschen Team, das der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag für die Europameisterschaften in Helsinki (27. Juni bis 1. Juli) benannte. Die großen Hoffnungen tragen die Weltmeister Robert Harting (Berlin/Speer) und David Storl (Chemnitz/Kugel). Bei den Frauen tun dies als Titelverteidigerin Hammerwurf-Weltrekorderin Betty Heidler (Frankfurt/M.), die Diskus-Weltranglisten-Erste Nadine Müller (Halle/Saale) und in Abwesenheit von Russlands Olympiasiegerin Jelena Issinbajewa vor allem Europas Ranglisten-Erste Silke Spiegelburg (Leverkusen) unter den starken Stabhochspringerinnen.

Im Team stehen 48 Männer und 46 Frauen, darunter auch Stabhochspringer Björn Otto (Uerdingen-Dormagen), der mit Malte Mohr (Wattenscheid) nach jeweils 5,82 m auf Platz zwei der Weltrangliste steht, aber bei der DM in Wattenscheid nur Vierter hinter seinem Klubkameraden Karsten Dilla (je 5,72) war, der ihm 2011 das WM-Ticket weggeschnappt hatte. Bis auf den 800-m-Lauf der Frauen wurden alle 42 Disziplinen besetzt, in 19 Disziplinen mit der Maximalzahl von drei Athleten. "65 Prozent der Athleten repräsentieren den Olympiakader", erklärte DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen.