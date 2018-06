Legnano (SID) - Titelverteidiger Jörg Fiedler ist bei der Fecht-EM in Legnano zwar im Halbfinale entthront worden, hat aber mit Bronze für die vierte deutsche Medaille bei den Titelkämpfen gesorgt. Der 34 Jahre alte Degenfechter aus Leipzig verlor 8:9 im sudden death gegen den Russen Pawel Suchow, sammelte aber bei seiner Olympiageneralprobe mit der zweiten Einzelmedaille seiner Karriere eine große Portion Selbstvertrauen. Bei seinem nächsten Wettbewerb am 1. August ist Fiedler die einzige deutsche Degenhoffnung in London.

"Das war eine Saison nur scheiße. Ich bin froh, dass man wieder mal einen Erfolg sieht", hatte Fiedler bereits nach dem mehr als souveränen 15:6-Sieg im Viertelfinale gegen den Polen Tomasz Motyka und dem feststehenden Gewinn der Bronzemedaille gesagt. "Das war sehr wichtig für seinen Kopf", ergänzte Bundestrainer Didier Ollagnon. Bisher hatte es bei den Titelkämpfen für die deutschen Athleten einmal Silber und zweimal Bronze gegeben.