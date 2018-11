Buenos Aires (SID) - Die deutschen Volleyballer haben auf dem Weg zur ersten Teilnahme am Weltliga-Finale ihre zweite Niederlage kassiert. Eine Woche nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation verlor das Team von Bundestrainer Vital Heynen beim zweiten Turnier in Buenos Aires 2:3 (19:25, 25:14, 25:19, 23:25, 14:16) gegen Bulgarien. Trotzdem bleibt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) Tabellenführer, da es bei einer Niederlage in fünf Sätzen einen Punkt für den Verlierer gibt.

"Gegen Argentinien haben wir zwei Sätze mit nur zwei Punkten Vorsprung gewonnen. Heute haben wir zwei Sätze genauso knapp verloren", sagte Heynen, für dessen Team nun vier Siege und zwei Niederlagen zu Buche stehen. Bereits am kommenden Wochenende kann Deutschland beim dritten Turnier im portugiesischen Guimaeres seine Bilanz weiter ausbauen. Dann ist auch damit zu rechnen, dass Heynen die in Buenos Aires fehlenden Georg Grozer, Simon Tischer und Marcus Popp wieder nominieren wird.

In bislang sieben Anläufen haben es die DVV-Herren bislang nie bis in die Finalrunde geschafft, die in diesem Jahr in Sofia (4. bis 8. Juli) ausgetragen wird. Die Sieger der insgesamt vier Gruppen sowie der beste Gruppenzweite erhalten ebenso wie der automatisch qualifizierte Gastgeber Bulgarien ein Ticket für Sofia.