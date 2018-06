Rio de Janeiro (dpa) - Trotz Differenzen über die Abschlusserklärung des UN-Nachhaltigkeitsgipfels «Rio+20» rechnet Gastgeber Brasilien in «sehr wichtigen» Bereichen mit Fortschritten. Das gelte unter anderem für die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, an denen sich in den nächsten Jahrzehnten die internationale Zusammenarbeit ausrichten werde. Das sagte Brasiliens Koordinator in Rio de Janeiro. Der dreitägige «Rio+20»-Gipfel beginnt am Mittwoch, einen Tag nach dem Ende des G20-Gipfels der führenden Volkswirtschaften in Mexiko.

