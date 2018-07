Athen (dpa) - Der Sieg der konservativen Neo Dimokratia bei den Parlamentswahlen in Griechenland ist im politischen Europa und an den Finanzmärkten mit Erleichterung aufgenommen worden. Man hoffe auf die schnelle Bildung einer Regierung, erklärten EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Kanzlerin Angela Merkel begrüßte das Ergebnis, mahnte aber zugleich die Einhaltung der «europäischen Verpflichtungen» an. Die asiatische Leitbörse in Tokio verzeichnete am Morgen deutliche Gewinne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.