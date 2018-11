Athen (dpa) - Das Bündnis der radikalen Linken (Syriza) wird nicht an einer Koalitionsregierung in Griechenland teilnehmen. «Wir werden in der Opposition sein», sagte der Chef der Linken, Alexis Tsipras, am Montag nach einem Treffen mit dem Chef der konservativen Partei Nea Dimokratia, Antonis Samaras.

«Wir werden Gegner bleiben», sagte Tsipras.