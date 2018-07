Kairo (AFP) Tausende Ägypter haben am Dienstag in Kairo gegen das Vorgehen des regierenden Militärrats demonstriert. "Nieder mit der Militärherrschaft" und "Die Legitimität gehört dem Volk", skandierten die Demonstranten. Vom Tahrir-Platz in der Hauptstadt wollten Demonstrationszüge anschließend zum Parlament ziehen, nach dessen Auflösung sich die Armee zuletzt umfangreiche Machtbefugnisse gesichert hatte.

