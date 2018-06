Los Angeles (dpa) - Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Microsoft bringt seine eigenen Tablet-Computer in Konkurrenz zu Apples Verkaufsschlager iPad heraus. Microsoft-Chef Steve Ballmer stellte die Gerätefamilie mit Namen «Surface» in Los Angeles vor. Es gibt zunächst zwei Typen, die sich in Leistung, Größe und Gewicht unterscheiden: Der kleinere Tablet läuft mit dem für mobile ARM-Prozessoren optimierten Betriebssystem Windows RT, der größere und leistungsstärkere Bruder mit dem für PC-Prozessoren entwickelten Windows 8.

