Moskau (AFP) Im Atomstreit mit dem Iran gibt es nach Aussage der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton weiterhin "bedeutende Diskrepanzen" bei den verschiedenen Positionen. Die Gespräche in Moskau zwischen den fünf UN-Vetomächten und Deutschland mit Teheran seien "hart und eindeutig" gewesen, sagte Ashton am Dienstag nach dem Ende des zweitägigen Treffens. Für den 3. Juli wurde demnach ein neues Treffen auf Expertenebene in Istanbul angesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.