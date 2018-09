Hamburg (AFP) Nach dem Aus von Schlecker in Deutschland geraten einem Magazinbericht zufolge auch die Tochtergesellschaften der Drogerie-Kette im Ausland zunehmend in Existenznot. Da Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz bislang keinen Käufer für die rund 900 Filialen in Österreich gefunden habe, drohe auch dort die Pleite, berichtete das "Manager Magazin" vorab unter Berufung auf mit dem Verfahren vertrauten Personen. Zwar gebe es noch einen verbliebenen Interessenten. Dieser Finanzinvestor aber wolle nur einen Teil der Filialen übernehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.