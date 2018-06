Berlin (AFP) Nach jahrelangen Störungen bei der Berliner S-Bahn will der Berliner Senat eine Teilstrecke der Stadtbahn ausschreiben. Der rot-schwarze Senat beschloss am Dienstag nach eigenen Angaben, für die Ringstrecke "in den nächsten Wochen" ein Wettbewerbsverfahren einzuleiten. Der neue Betreiber könnte die Strecke, die in einem Oval rund um die Berliner Innenstadt führt, dann ab 2017 befahren. Dann läuft der Verkehrsvertrag mit der Deutschen Bahn aus. Für die Kunden hat die Ausschreibung keine Konsequenzen, da die Strecke Teil des Verkehrsverbunds bleiben soll.

