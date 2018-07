Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat im vergangenen Jahr 84.100 Menschen Asyl gewährt, nach 75.800 im Jahr 2010. Die größten Gruppen unter den anerkannten Asylbewerbern kamen aus Afghanistan (16 Prozent), Irak sowie Somalia (beide elf Prozent), wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Insgesamt lehnten die Behörden in den EU-Ländern im Jahr 2011 jedoch 281.500 Anträge auf Asyl ab.

