Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Menschenhandel und Zwangsarbeit in Zukunft stärker bekämpfen. "Es ist erschreckend, dass in unserer heutigen Zeit noch immer Menschen verkauft oder als Zwangsarbeiter oder -prostituierte gehandelt werden", sagte EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström am Dienstag in Brüssel. Die Schwedin fordert, dass sich in den EU-Mitgliedsländern spezielle Polizeieinheiten mit dem Problem Menschenhandel befassen und bei grenzüberschreitenden Fällen nationale Behörden unter Einbeziehung von Europol gemeinsam ermitteln.

