Rio de Janeiro (AFP) Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die geplante Abschlusserklärung für den UN-Nachhaltigkeitsgipfel in Rio de Janeiro scharf kritisiert. Der Rio+20-Gipfel sei gescheitert, erklärte der politische Direktor von Greenpeace International, Daniel Mittler, am Dienstag vor dem offiziellen Beginn des Gipfels. Gescheitert sei die Konferenz vor allem in den Bereichen Gerechtigkeit, Umwelt und Ökonomie.

