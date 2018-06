Schwerin (AFP) Riesige Hagelkörner haben in Mecklenburg-Vorpommern unzählige Autos beschädigt. Allein auf einem Parkplatz auf der Insel Rügen hätten am Montagnachmittag mehr als tausend Autos Beulen abbekommen, sagte der Hafenmeister von Schaprode, Detlef Gögge, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Bei mindestens 350 Fahrzeugen seien auch Scheiben zerborsten und Spiegel demoliert. In Schaprode stellen Touristen ihre Autos ab, wenn sie auf die autofreie Insel Hiddensee übersetzen.

