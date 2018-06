Augsburg (AFP) Die katholische Kirche darf eine lesbische Kindergartenleiterin während der Elternzeit wegen ihrer Homosexualität nicht entlassen. Trotz des Verstoßes gegen das Kirchenrecht gelte für die Frau weiter der besondere Schutz der Elternzeit, in der nur in besonderen Ausnahmefällen gekündigt werden darf, begründete das Verwaltungsgericht Augsburg am Dienstag seine Entscheidung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

