Montréal (AFP) Der von Deutschland ausgelieferte mutmaßliche Mörder Luka Rocco Magnotta ist in Kanada eingetroffen. Die kanadische Militärmaschine mit dem 29-Jährigen an Bord sei am Montagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen von Montréal gelandet, teilte die Polizei der kanadischen Metropole mit. Der Verdächtige sei auf dem Flug von sechs Polizisten überwacht worden. Die Maschine wurde auf dem Flughafen zu einer abgelegenen Position geleitet, so dass wartende Journalisten keinen Blick auf den Ausgelieferten hatten. Er soll in Montréal einen chinesischen Studenten grausam ermordet haben. Nach tagelanger Flucht war er in Berlin gefasst worden.

