Leipzig (AFP) Experten haben neue Strategien gegen die zunehmende Zahl von fettleibigen Menschen in Deutschland gefordert. Nötig seien unter anderem Präventionsmaßnahmen bereits im Kindesalter, aber auch Konzepte gegen die Diskriminierung von sehr dicken Menschen, heißt es in einer am Dienstag in Leipzig veröffentlichten Erklärung führender Forschungseinrichtungen, die sich zur Nationalen Adipositas-Allianz zusammengeschlossen haben.

