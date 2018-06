Potsdam (AFP) Brandenburgs Innenminister Dietmar Woidke (SPD) hat am Dienstag die rechtsextremistische Vereinigung "Widerstandsbewegung in Südbrandenburg" verboten. Die Aktivitäten der Vereinigung richteten sich "gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung", erklärte das Innenministerium in Potsdam zur Begründung. Zweck und Tätigkeit des Vereins liefen außerdem den Strafgesetzen zuwider.

