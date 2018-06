Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zu befristeten Warnstreiks an fünf deutschen Flughäfen aufgerufen. Betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt am Main, Bremen und Hannover, teilte die Gewerkschaft kurz vor Beginn der ersten Streiks mit. Auf diesen Airports müsse am Morgen und am Vormittag mit teilweise erheblichen Verspätungen gerechnet werden, sagte Verhandlungsführer Andreas Sander der Nachrichtenagentur AFP.

