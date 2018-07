Danzig (SID) - Joachim Löw erwartet von seinem Spielgestalter Mesut Özil in den K.o.-Spielen der EM-Endrunde eine Leistungsexplosion. Dies erklärte der Bundestrainer drei Tage vor dem EM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Griechenland am Freitag in Danzig (20.45 Uhr/ZDF).

"Ich bin bislang mit seiner Leistung zufrieden, er hat sich gegen Dänemark schon stark verbessert gezeigt und absolut mannschaftsdienlich gespielt. Die große Explosion Özils kommt noch", prophezeite Löw am Dienstag im deutschen EM-Quartier und erinnerte an die WM vor zwei Jahren in Südafrika: "Bei der WM 2010 war das auch so nach der Vorrunde. Plötzlich war Özil gegen England und Argentinien überragend. Ich spüre, dass das jetzt auch eintritt."

An Özil, der nach einer starken WM am Kap von Werder Bremen zu Real Madrid gewechselt war und sich dort zum Weltklassespieler entwickelte, scheiden sich nach der EM-Vorrunde die Geister. Löw erklärte aber, dass er mit den Vorstellungen Özils aus Trainersicht durchaus einverstanden war.

"Viele gucken auf seine individuelle Leistung. Aber ich schaue auch, was er für die Mannschaft bringt. Er hat wahnsinnig viele Wege gemacht, ist auch ohne Ball sehr viel gelaufen. Was ihm gefehlt hat, waren gute Anspielmöglichkeiten. Özil lebt davon, weil er das überragend gut kann", sagte der Bundestrainer.