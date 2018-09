Madrid (AFP) Die Renditen für kurzfristige spanische Staatsanleihen sind am Dienstag rapide gestiegen. Mit 3,040 Milliarden Euro konnte Spanien zwar mehr Geld an den Finanzmärkten aufnehmen als die geplanten zwei bis drei Milliarden Euro. Die Rendite für einjährige und anderthalbjährige Anleihen stiegen jedoch auf 5,074 beziehungsweise 5,107 Prozent. Mitte Mai hatte das Land für Schuldtitel mit zwölf- und 18-monatiger Laufzeit nur rund drei Prozent Rendite zahlen müssen. Einzig beruhigend war am Dienstag die weiterhin starke Nachfrage der Investoren, die acht Milliarden Euro überstieg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.