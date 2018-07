New York (dpa) - Charlie Sheen denkt offenbar ans Aufhören und an ein Leben nach dem Fernsehen. "Wenn ich hiermit fertig bin, gehe ich nur noch zu Fußballspielen und in Vergnügungsparks", sagte der 46-Jährige über seine neue Serie "Anger Management" in der "New York Times".

Die Serie startet Ende nächster Woche im US-Fernsehen und ist Sheens erste Rolle nach dem Rauswurf bei "Two and a Half Men".

"Ich mache das seit 30 Jahren", sagte er der Zeitung. "Ich bin dankbar. Ich hatte ein traumhaftes Leben, dank des Fernsehens. Aber irgendwann ist man es leid, anderer Leute Klamotten zu tragen, anderer Leute Sätze zu sprechen und an Stelle von anderen Leuten zu sein."

Sheen spielt in der neuen Serie einen früheren Baseballstar, der sich zum Therapeuten umschulen ließ - aber immer noch Probleme mit eigenen Wutausbrüchen hat.

