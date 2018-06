Shanghai (SID) - Der Wechsel des ivorischen Fußball-Stars Didier Drogba zum chinesischen Spitzenklub Shanghai Shenhua ist offenbar nur noch Formsache. Drogba werde den Wechsel auf seiner Internetseite verkünden, sagte Zhu Jun, einer der Geldgeber des Tabellen-Zwölften der Super League.

Gelockt werden soll der Angreifer mit einer Traumgage von umgerechnet 250.000 Euro pro Woche. Dies berichten Medien in China. Der Angreifer war maßgeblich am Champions-League-Triumph des FC Chelsea in der abgelaufenen Saison im Endspiel gegen Bayern München in der Allianz Arena beteiligt. Seinen Vertrag bei den Blues hatte Drogba nicht mehr verlängert, der Stürmer hatte acht Jahre an der Stamford Bridge des FC Chelsea gespielt.

In Shanghai würde der 34 Jahre alte Drogba, der im Trikot des FC Chelsea den entscheidenden Elfmeter im Champions-League-Finale verwandelt hatte, unter anderem auf seinen ehemaligen Mannschaftskameraden und früheren französischen Nationalspieler Nicolas Anelka treffen. Anelka soll bei Shenhua pro Woche 200.000 Euro kassieren.