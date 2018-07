Frankfurt/Main (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Eintracht Frankfurt stimmt den vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geforderten Strafen nicht zu. Der Kontrollausschuss hatte wegen des Fehlverhaltens der Eintracht-Fans eine Geldstrafe sowie einen Teilausschluss der Zuschauer beim ersten Heimspiel der kommenden Saison gefordert.

Dies sei "nicht geeignet, um das Problem in den Griff zu kriegen oder Wiederholungsfälle zu verhindern", sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann in einer Mitteilung des Vereins. Die Hessen hatten ihre Entscheidung nach einer Fristverlängerung durch den DFB am Montag hinausgezögert.

"Wenn der DFB Zuschauerausschlüsse zum Regelstrafmaß macht, nehmen nicht nur die betroffenen Vereine, sondern der gesamte Fußball dauerhaft großen Schaden. Wir dürfen uns mit dieser Art der Sanktion nicht in eine Sackgasse manövrieren, aus der wir nicht mehr rauskommen.", sagte der Eintracht-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen.