Danzig (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw will bei der Fußball-EM noch nicht über das Viertelfinale hinaus denken. «Wir spielen erstmal gegen Griechenland. Was dann passieren kann, steht für mich noch in den Sternen», wiegelte Löw in Danzig zunächst ab. Die Vorbereitung auf die Partie begann ohne Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger und Lars Bender. Das Trio absolvierte eine Regenerationseinheit im Teamhotel. Derweil eröffnete die UEFA ein weiteres Verfahren gegen den DFB. Grund sind das «ungebührliche Verhalten von Fans» und das Zünden von Feuerwerkskörpern in der Partie gegen Dänemark.

