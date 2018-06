Rom (SID) - Der dänische Fußball-Nationalspieler Simon Kjaer muss offenbar zum Bundesligisten VfL Wolfsburg zurückkehren. Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom will laut Tageszeitung La Repubblica den Leihvertrag mit dem Innenverteidiger nicht verlängern. Die Roma hatte sich zwar eine Kaufoption für den 23-Jährigen gesichert, doch die Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro sei dem Klub zu hoch. Der Vertrag von Kjaer beim VfL läuft noch bis 2014.

"Ich würde gern in Rom bleiben, aber das hängt nicht nur von mir ab. Mein Manager arbeitet an der Sache", äußerte Kjaer lapidar. Der EM-Teilnehmer hatte zuletzt wiederholt erklärt, dass er nicht mehr in Wolfsburg unter Trainer Felix Magath spielen möchte. Angeblich ist der französische Klub OSC Lille an dem Defensivspezialisten interessiert.