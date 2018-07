Danzig (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw sieht keine politische Brisanz im EM-Viertelfinale gegen Griechenland. «Die Politik ist außen vor», sagte Löw bei der Pressekonferenz im EM-Quartier der DFB-Auswahl. Die Bundesregierung befürwortet eine rigide Sparpolitik für das wirtschaftlich schwer angeschlagene Griechenland, was im Land des Fußball-Europameisters von 2004 heftig umstritten ist. «Sie wissen ja, dass wir ein sehr gutes Verhältnis zu Angela Merkel haben. Wir haben mal die Abmachung getroffen, das sie nicht in Aufstellung und Taktik hereinredet und ich nicht in ihre politischen Statements», erklärte Löw.

