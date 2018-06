London (SID) - Der französische Nationalspieler Olivier Giroud wird aller Voraussicht nach Teamkollege von Lukas Podolski und Per Mertesacker beim englischen Fußball-Traditionsklub FC Arsenal. Für umgerechnet knapp 15 Millionen Euro werden die Gunners den 25 Jahre alten Torjäger von Meister HSC Montpellier für vier Jahre unter Vertrag nehmen. Der Medizin-Check und die Vertragsunterschrift sollen nach der EM 2012 in Polen und der Ukraine erfolgen. Dies berichten französische und britische Medien.

An Giroud, mit 21 Treffer zusammen mit Nene (Paris St. Germain) Top-Torjäger der Ligue 1 in der abgelaufenen Saison, war zwischenzeitlich auch der deutsche Rekordmeister Bayern München interessiert. Nach eingehenden Beobachtungen nahmen die Münchner aber Abstand von einer Verpflichtung und holten stattdessen den Peruaner Claudio Pizarro von Werder Bremen zurück an die Isar.

Arsenals Teammanager Arsene Wenger galt als treibende Kraft beim Transfer von Giroud nach London. Die Kanoniere haben damit ihre Offensive für die kommende Saison enorm verstärkt. Podolski und Giroud sind die neuen Stars, der Niederländer Robin van Persie ist der aktuelle Premier-League-Torschützenkönig (30 Treffer).